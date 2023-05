Dalla Francia insistono: niente Psg, Luis Enrique è vicinissimo al Napoli

C’è una buona probabilità di vedere il tecnico asturiano nuovamente in Serie A dopo l’esperienza alla Roma.

Il Paris Saint Germain non si è ancora mosso per il nuovo allenatore. A scriverlo è il portale francese le10sport, che fa sapere che il duo formato da Luis Campos e Christophe Galtier continueranno a lavorare insieme a meno di cambiamenti. In questo senso, Luis Enrique non è un'opzione considerata dal PSG. Non ci sono stati contatti con l'allenatore spagnolo.

Luis Enrique vicinissimo al Napoli - Le trattative tra il club azzurro e Luis Enrique sono invece molto avanzate. C’è una buona probabilità di vedere il tecnico asturiano nuovamente in Serie A dopo l’esperienza alla Roma.