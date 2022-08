Dalla Francia: Keylor Navas vuole il Napoli, ma il PSG lo libera solo per arrivare a Fabian

Keylor Navas ha finalmente deciso di fare la valigia due anni prima della scadenza del suo contratto col PSG.

Inizialmente poco propenso a partire nonostante la titolarità affidata a Donnarumma, ora Keylor Navas ha finalmente deciso di fare la valigia due anni prima della scadenza del suo contratto col PSG. A riferirlo sono i colleghi francese de "Le10Sport", che confermano la volontà del portiere di approdare al Napoli, tuttavia la trattativa non è semplice a causa dell'ingaggio da 9mln di euro all'anno che percepisce dai francesi che dovrebbero contribuire per gran parte. Un'opportunità è far scendere il prezzo di Fabian che interessa al PSG.