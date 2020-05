Dalla Francia - Koulibaly, rifiutato ingaggio faraonico dal PSG: preferisce il Liverpool

La priorità di Kalidou Koulibaly non è il PSG. Stando a quanto raccontato dai colleghi francesi di Le10Sport, il difensore azzurro avrebbe già rifiutato un'offerta dei parigini da 12 milioni di euro annui per cinque stagioni, per un totale dunque di 60 milioni totali. L'ex Genk preferirebbe muoversi verso la Premier League, campionato che lo stuzzica maggiormente e in cui c'è il Liverpool, seriamente interessato a lui. De Laurentiis - si legge - continua a tenere alto il muro, ma 70 milioni potrebbero bastare per convincerlo.