Dalla Francia - Koulibaly vicino all'addio: due big inglesi si contendono il difensore

Il Napoli continua a lavorare non solo sul campo, ma anche sul mercato: una delle situazioni da monitorare è quella di Kalidou Koulibaly. Non è affatto scontata una sua permanenza all'ombra del Vesuvio e il club azzurro sta pensando, nel caso di un eventuale addio, a come sostituire il centrale senegalese

CONCORRENZA TRA BIG INGLESI - Kalidou Koulibaly, secondo le informazioni di le10sport.com, sarebbe conteso in particolar modo da Liverpool e Manchester United