Dalla Francia - L'Arsenal balza in pole per Gabriel, entro domani il giocatore dovrà decidere

Restano diverse incertezze sul futuro di Gabriel Magalhaes, difensore che il Napoli avrebbe individuato come sostituto di Koulibaly. Il club di De Laurentiis al momento ha bisogno di cash, e dunque non è in grado di chiudere l'operazione in tempi brevi, soprattutto perchè la cessione necessaria per l'ingresso di Gabriel sarebbe proprio quella di Koulibaly.

Secondo quanto riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, l'Arsenal avrebbe fatto passi importanti nelle ultime ore, balzando addirittura in pole position per il difensore brasiliano: Il giocatore - si legge - dovrà prendere una decisione tra stasera e la giornata di domani. Sia Napoli che Arsenal hanno l'accordo con il Lille sulla base di 30 mln di euro.