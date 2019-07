Dalla Francia - Leao, colpo a sorpresa del Milan! Affare da 35 mln, la situazione

Colpo a sorpresa del Milan, almeno secondo quanto riportano i colleghi di RMC Sport Francia. Salvo improbabili colpi di scena, i rossoneri nelle prossime ore acquisteranno infatti il talentoso attaccante del Lille Rafael Leao - accostato anche al Napoli nelle ultime settimane - per 35 milioni di euro. Il classe '99, accostato in Italia anche a Inter e Napoli, è atteso a Milano per le visite mediche già questo fine-settimana, col club francese che manterrà invece il 20% sulla futura rivendita del talento portoghese.