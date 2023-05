Dalla Francia - Luis Enrique ha già fatto il nome del sostituto di Kim

Luis Enrique ha chiesto 8 milioni più bonus per firmare col club azzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pau Francisco Torres, 26 anni, difensore del Villarreal, è il centrale individuato da Luis Enrique e consigliato a De Laurentiis per sostituire il partente Kim. Il sito specializzato, Footmercato, fa sapere che il Napoli ha promesso al tecnico spagnolo che Osimhen e Kvaratskhelia resteranno a Napoli. Luis Enrique ha chiesto 8 milioni più bonus per firmare col club azzurro. Valutazioni in corso.