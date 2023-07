Dalla Francia: "Luis Enrique vuole bomber tecnico che dialoghi coi compagni", Osimhen fuori dall'elenco?

Luis Enrique per il suo Psg vuole un bomber tecnico che leghi il gioco e sappia dialogare coi compagni nel 4-3-3

Luis Enrique per il suo Psg vuole un bomber tecnico che leghi il gioco e sappia dialogare coi compagni nel 4-3-3 che ha in mente il tecnico spagnolo (ne sa qualcosa Donnarumma, in Francia scrivono potrebbe avere problemi per i suoi piedi). Forse per questo motivo non c'è più Osimhen nell'elenco dei parigini dove figura invece al primo posto Kane e poi a seguire Kolo Muani e Vlahovic. Lo riporta Rmc Sport nel suo focus mercato.