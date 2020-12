Dalla Francia - Marsiglia su Milik: vuole convincerlo a rinnovare per il prestito

Non solo l'Atletico Madrid: anche il Marsiglia pensa in modo concreto ad Arek Milik, attaccante in uscita dal Napoli. Secondo Rmc Sport il piano dei francesi è il seguente: convincere il calciatore a rinnovare fino al 2022 per poi optare per la formula del rinnovo fino a fine stagione, un modo per Milik per ritrovare continuità scongiurando il rischio di restare fermo e perdere l'Europeo. vedremo quale sarà la risposta del Napoli e, soprattutto, della punta.