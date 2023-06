Dalla Francia - Maxime Lopez pista credibile per il Napoli: prezzo e percentuale di rivendita

Maxime Lopez è oggi una delle piste più credibili per il centrocampo del Napoli.

Maxime Lopez è oggi una delle piste più credibili per il centrocampo del Napoli. Il prezzo del giocatore è stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. In caso di trasferimento al Napoli, l'Olympique Marsiglia riceverebbe il 30% del prezzo di rivendita per il franco-algerino. A riferirlo su Twitter è stato il giornalista di Footmercato, Santi Aouna.