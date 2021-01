Dalla Francia - Milik attende l'accordo tra Napoli e Marsiglia: chiusura entro 48h

Arrivano conferme anche dalla Francia sull'imminente chiusura della trattativa tra Napoli e Marsiglia per Arek Milik. A riportare su Twitter le ultime è Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport: "Accordo strettissimo tra Olympique Marsiglia e Napoli per il prestito con obbligo di riscatto di Milik. Accordo di 8mln + 3,5mln di bonus in base ai risultati del Marsiglia. I due club finalizzano la percentuale del bonus. Accordo previsto entro 48 ore. Milik già in accordo con l'Olympique attende il via al viaggio".

️ Info @rmcsport : Accord très proche entre l’#OM et #Napoli pour le prêt avec OA de #Milik. Accord de 8M€+3,5M de bonus selon les résultats de l’OM. Les 2 clubs finalisent le % des bonus. Accord attendu sous 48h. #Milik déjà d’accord avec l’OM attend le go pour voyager. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 17, 2021