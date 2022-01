Dalla Francia: Milik ha già rotto col Marsiglia, ci prova la Juventus (solo in prestito)

Aggiornamenti dalla Francia per quanto riguarda il futuro di Arkadiusz Milik, attaccante polacco dell’Olympique Marsiglia ed ex del Napoli. Secondo L’Equipe il giocatore, dopo l’arrivo di Bakambu, non è più convinto di restare al Velodrome ed avrebbe attirato gli interessamenti concreti di 3 club. Fra questi, c’è la Juventus. I bianconeri avrebbero contattato il presidente del club francese Pablo Longoria, chiedendo il giocatore in prestito. L’OM, che di principio non è contrario al suo addio, ha però chiuso a questa possibilità trattando solo una cessione a titolo definitivo. Oltre alla Juventus, anche Siviglia e Maiorca avrebbero sondato la pista Milik nelle ultime ore.