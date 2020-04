Dalla Francia - Monaco su Mertens: poche speranze sulla riuscita dell'affare

Il futuro di Dries Mertens continua ad essere sconosciuto. Il belga sembrava ad un passo dal rinnovo col Napoli, ma poi sembra esserci stata una frenata. Su 'Ciro' continuano i rumors di mercato, in questo senso c'è da registrare l'ultima voce proveniente dalla Francia, dal portale Onzemondial.com che vorrebbe il Monaco su Mertens. La squadra francese avrebbe presentato anche un'offera, ma non sembra avere troppe speranze sulla riuscita dell'affare data la grande concorrenza sull'azzurro, specialmente in Inghilterra dove il nazionale belga è molto appetito.