Dalla Francia - Muriel, primo no dell'Atalanta al Marsiglia: servono altri 5mln

Secondo quanto scrive coeurmarseillais.fr, l'Olympique Marsiglia insiste per Luis Muriel.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scrive coeurmarseillais.fr, l'Olympique Marsiglia insiste per Luis Muriel: il club francese ha già fatto un'offerta per attirare l'attaccante colombiano, ritenuta però troppo bassa dall'Atalanta, che chiede ulteriori 5 milioni di euro. Forte della partecipazione alla prossima Champions League, la formazione transalpina conta comunque di raggiungere un accordo con la Dea per il guizzante attaccante ex Sampdoria.