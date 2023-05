Dalla Francia - Napoli, Inter e Milan su Danso: la richiesta del Lens per il difensore

Nel Lens che a sorpresa si sta giocando la vittoria della Ligue 1 contro colossi del calibro di PSG e Marsiglia c'è un difensore che sta ben figurando

Nel Lens che a sorpresa si sta giocando la vittoria della Ligue 1 contro colossi del calibro di PSG e Marsiglia c'è un difensore che sta ben figurando, tanto che alcune grandi squadre italiane ci avrebbero messo gli occhi sopra. È Kevin Danso, austriaco classe 1998 con un trascorso anche in Premier League (al Southampton) ed entrato nel mirino anche di Inter e Napoli in Serie A. Per farlo partire, il Lens chiede 20 milioni di euro. Lo scrive FootMercato.