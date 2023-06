Dalla Francia - Napoli su Danso, ma il Lens lo blinda: pronto rinnovo fino al 2026

Kevin Danso è tra i principali obiettivi del Napoli per sostituire Kim Min-Jae, ormai prossimo a trasferirsi al Bayern Monaco

Kevin Danso è tra i principali obiettivi del Napoli per sostituire Kim Min-Jae, ormai prossimo a trasferirsi al Bayern Monaco. Ma, come si legge su Footmercato, il Lens vorrebbe blindare il centrale austriaco. Per lui sarebbe pronto il rinnovo di contratto fino al 2026 e c'è ottimismo per la chiusura. Su Danso, oltre al Napoli, c'è anche il Milan, ma a quanto pare l'ostacolo principale è rappresentato dalla resistenza del suo club che non vuole privarsene.