Dalla Francia - Ndombele, anche il Napoli interessato: può lasciare il Tottenham a gennaio

Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, potrebbe lasciare il club inglese a gennaio. Tra le squadre interessate al francese classe '96 sembrerebbe esserci anche il Napoli, come riporta su Twitter il giornalista di Footmercato, Santi Aouna: "Ndombele è di grande interesse per il Napoli che vorrebbe averlo in prestito quest'inverno. Gli Spurs non sono chiusi ad una partenza del nazionale francese".

🚨Info : Tanguy Ndombele 🇫🇷 intéresse fortement #Naples qui aimerait le récupérer en prêt cet hiver.



• Les Spurs ne sont pas fermés à un départ de l'international français. pic.twitter.com/nhv18EEExN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2022