Dalla Francia: "Ndombele ha comunicato al Napoli la sua decisione per l'estate"

Una decisione maturata al termine di una stagione in cui ha giocato davvero poco

Il centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele vuole tornare al Tottenham. Una decisione maturata al termine di una stagione in cui ha giocato davvero poco ma che nonostante tutto ricorderà per sempre per la vittoria dello scudetto. Il sito specializzato Foot Mercato fa sapere che l'ex Lione vuole rilanciarsi in Premier League e ha già comunicato al Napoli la sua decisione. Il suo riscatto sarebbe stato comunque complicato per il costo del cartellino e l'alto ingaggio.