Dalla Francia - Nome nuovo per il centrocampo: Napoli sul 2000 Le Fée del Lorient

Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Footmercato, il club azzurro sta monitorando Enzo Le Fée

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Footmercato, il club azzurro sta monitorando Enzo Le Fée. Il classe 2000 ha un contratto fino al giugno 2024, ma già lo scorso 27 marzo ha annunciato che non intende rinnovare. Autore di 5 gol e 5 assist in 30 partite di Ligue 1 in questa stagione, il centrocampista ha estimatori anche in Bundesliga: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte lo stanno seguendo con grande interesse. Non è escluso - si legge - che possa anche restare in Ligue 1 poiché anche il Nizza è sulle sue tracce.