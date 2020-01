Dalla Francia - Non solo l'Inter, su Mertens spunta il Chelsea: contatti avviati

Dries Mertens attualmente è in Belgio per recuperare da un affaticamento muscolare, ma le sirene del mercato continuano a risuonare. Si è parlato dell'interesse dell'Inter, che potrebbe provare a prenderlo a zero a giugno dal momento che il suo contratto è in scadenza e per il rinnovo non arrivano segnali confortanti. Ma i nerazzurri non sono gli unici che hanno pensato al folletto belga per rimpinguare l'attacco.

SPUNTA IL CHELSEA - A 32 anni Dries potrebbe avere intenzione di dare un nuovo slancio alla sua carriera, forse per questo non c'è stato (ancora) il prolungamento contrattuale. Secondo Le10Sport.com adesso si sarebbe fatto avanti anche il Chelsea, che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage dell'ex PSV. Un sondaggio per palesare la volontà di prelevarlo a parametro zero il prossimo giugno. Discussioni in corso.