Dalla Francia - Non solo lo United su Kim: è seguito anche da PSG, Chelsea e Newcastle

La priorità del giocatore sarebbe in ogni caso la Premier League.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fino a qualche settimana fa, Kim Min-jae sembrava destinato a lasciare Napoli per diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Al momento l'approdo ai red devils non sarebbe più così scontato.

Stando a quanto riferisce Footmercato.net, pochi sarebbero stati i passi in avanti dello United per chiudere la trattativa. Su Kim ci sarebbe il Newcastle ma anche il PSG, con il Chelsea come outsider. La priorità del giocatore sarebbe in ogni caso la Premier League.