Dalla Francia - Osimhen ha sconsigliato Galtier ad ADL: il motivo

Tra i vari nomi sondati da Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti c'è anche quello di Christophe Galtier. Tuttavia, stando a quanto riportato da Foot Mercato, il presidente azzurro avrebbe ricevuto un feedback negativo da un suo vecchio calciatore, Victor Osimhen. Il portale francese scrive che l'ex Lille, che con Galtier ha fatto bene proprio in Francia, non riterrebbe all'altezza il tecnico che sta per rompere col PSG. E per questo avrebbe scongiliato al patron di prenderlo.