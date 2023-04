Dalla Francia - Osimhen, intesa vicina tra agente e PSG ma la priorità di Victor è un’altra

Il portale specializzato Footmercato dà aggiornamenti in merito al forte interessamento del Paris Saint-Germain per il centravanti del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale specializzato Footmercato dà aggiornamenti in merito al forte interessamento del Paris Saint-Germain per il centravanti del Napoli Victor Osimhen. Gli ultimi contatti tra Luis Campos, dirigente dei paragini, e il procuratore del calciatore Roberto Calenda hanno portato a un accordo molto vicino per ciò che riguarda l'ingaggio da corrispondere al bomber classe '98 in caso di trasferimento in Ligue 1.

Ma la trattativa - si legge - non è di semplice chiusura. Intanto perché il Napoli chiederà 150 milioni di euro per il suo cartellino e poi perché il PSG non è la priorità del giocatore. Anzi, è solo al terzo posto nelle sue gerarchie: Osimhen ha nella Premier League la sua prima scelta, ma è molto allettato anche dall'opzione Bayern Monaco.