Dalla Francia - Osimhen-Napoli, la conferma dal tecnico del Lille già giovedì: annuncio entro domenica

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Nicolas Blasquez, giornalista dell’Agence France Presse: "Noi siamo convinti da 2-3 settimane che Osimhen sarebbe arrivato al Napoli. Ora è questione di ore ma, secondo altre fonti, non credo che arriverà un annuncio entro stasera, immagino che arriverà tra domani e domenica. Il Presidente e l’agente del calciatore si incontreranno stasera. In ogni caso proprio perché c’è un incontro non può esserci un affare ufficiale.

Quando si potrà dire che Osimhen diventerà un giocatore del Napoli? Giovedì c’è stata una conferenza stampa dell’allenatore, dopo, in una chiacchierata informale, il tecnico ha spiegato che il giocatore andrà a Napoli. Cifre? In Italia si parla di 60 più bonus ma la cifra giusta sarebbe di 70 più bonus. Quando è arrivato doveva sostituire Pepé, fece 2 doppiette in 3 partite e gli bastava mezza palla per trasformarla in qualcosa di pericoloso. Lui ha grande intelligenza oltre che esperienza nonostante la giovane età e corre talmente tanto che alla fine le difese si stancano di stargli dietro. Sono tanti i soldi per lui però attenzione perché non è così lontano da poter esplodere come ha fatto Mbappé.

A chi assomiglia Osimhen? Ha la velocità di Mbappé e la capacità di giocare spalle alla porta come Cavani”.