Dalla Francia: "Osimhen preferisce il Napoli alle big inglesi, ma c'è anche l'Inter"

Indiscrezioni importanti sul futuro di Victor Osimhen, attaccante 21enne del Lille, arrivano da Le10sport, secondo cui il giocatore non avrebbe ancora un accordo col Napoli ma sarebbe allettato all'idea di trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Il portale francese rivela che il bomber nigeriano preferirebbe il Napoli alle big inglesi perché sa che in azzurro avrebbe maggiori chance di mettersi in mostra per esplodere. Sul giocatore, comunque, c'è da battere anche la concorrenza dell'Inter, ma il Napoli si è già portato avanti nei contatti. Senza tuttavia trovare ancora un accordo definitivo, né col calciatore né col Lille.