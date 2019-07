Dalla Francia: "Pépé-Arsenal, un solo dettaglio da risolvere per la chiusura! Affare record per il Lille"

Tutto fatto, o quasi, per il trasferimento di Nicolas Pépé all'Arsenal. Pochi margini per il Napoli che ci aveva provato ma alla fine non è riuscito a spuntarla. Secondo il portale Le10sport manca solo un piccolo dettaglio per la chiusura dell'operazione. Il Lille guadagnerà 80 milioni di euro, cifra record per un calciatore che due anni fa fu pagato appena 10 milioni. Le prossime ore saranno decisive col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni e che dovrebbe recarsi presto a Londra per le visite mediche.