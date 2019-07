Dalla Francia: Pépé dovrebbe preferire l'Arsenal al Napoli, tra oggi e domani la scelta e poi le visite

Arrivano conferme anche dalla Francia, attraverso l'autorevole RmcSport, sulla scelta di Nicolas Pépé. Secondo i colleghi francesi, dei tre club che hanno raggiunto un accordo col Lille per circa 80mln di euro, il giocatore ha preso in considerazione Napoli e Arsenal e nelle ultime ore ha continuato a parlare con entrambi i club. La scelta dovrebbe ricadere sui gunners tra oggi o al massimo domani per poi volare a Londra nelle successive 48 ore per le isite.