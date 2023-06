Dalla Francia - Psg irrompe su Kang-in Lee: il coreano piace anche al Napoli

Sei reti e sette assist in 39 partite stagionali e l'interesse crescente di tante big del calcio europeo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei reti e sette assist in 39 partite stagionali e l'interesse crescente di tante big del calcio europeo. Il talento di Kang-in Lee è definitivamente sbocciato e a Maiorca si fregano le mani in vista di una cessione: l'attaccante sudcoreano era arrivato a titolo gratuito dal Valencia nell'estate del 2021 e ora potrebbe essere ceduto. Come riportano i media francesi, sulla scena ha fatto irruzione il Paris Saint-Germain, che avrebbe offerto 22 milioni (contro i 15 dell'Atletico Madrid) e un contratto fino al 2028. Il giocatore piace anche al Napoli.