Dalla Francia - PSG pronto a fare follie per Kvara: pronti 180mln per il Napoli!

TuttoNapoli.net

Secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, il PSG avrebbe inserito Khvicha Kvaratskhelia del Napoli tra i propri obiettivi di mercato. La squadra francese, per accontentare le richieste del Napoli, potrebbe spingersi fino all'incredibile cifra di 180 milioni di euro, colpito dai numeri incredibili dell'attaccante azzurro: 13 gol e 15 assist in stagione, che hanno portato il Napoli in vetta alla classifica.