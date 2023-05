Dalla Francia - PSG spaccato su Thiago Motta: Al Khelaifi lo vuole, il ds non lo ritiene all’altezza

Spaccatura interna in casa PSG sul nome di Thiago Motta come prossimo allenatore del club parigino, lo scrive il quotidiano Le Parisien.

Spaccatura interna in casa PSG sul nome di Thiago Motta come prossimo allenatore del club parigino, lo scrive il quotidiano Le Parisien. Il presidente Nasser Al-Khelaifi vuole con una certa insistenza l'allenatore del Bologna, un profilo che conosce già l'ambiente parigino, sia da calciatore che da allenatore dell'Under 19. A non essere d'accordo con la proprietà è, però, il ds Luis Campos, che pensa che Thiago Motta non sia all'altezza di guidare il club.

Troppa poca esperienza per l'italo-brasiliano e dubbi sulla capicità di sopportare la pressione. Raccoglie molti meno voti di Luis Enrique, una delle tre piste principali per sedersi in panchina la prossima stagione.