Dalla Francia - Psg su Fabian: pronto l'assalto allo spagnolo

Mentre in Italia si è parlato di un possibile scambio Eriksen-Paredes con l'Inter, dalla Francia parlano di un altro obiettivo per il centrocampo del PSG: Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli, ieri in ombra contro il Milan perché stanco dopo gli impegni con la sua Nazionale, piace però da sempre anche al Real Madrid già dai tempi del Betis. Lo scrive Sportmediaset.