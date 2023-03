Dalla Francia - PSG su Osimhen, in programma summit con l’agente: ADL chiede 150mln

Il Paris Saint Germain si muove per Victor Osimhen. E’ questa l’indiscrezione lanciata dai colleghi francesi di Footmercato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint Germain si muove per Victor Osimhen. E’ questa l’indiscrezione lanciata dai colleghi francesi di Footmercato, secondo cui il nigeriano sarebbe il profilo perfetto per le esigenze del club parigino. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Luis Campos ha in programma un incontro con gli agenti del giocatore durante questa sosta internazionale.

Il Napoli chiede 150 milioni, una cifra molto alta per il PSG, bloccato dal fair-play finanziario. Il giocatore non chiude nessuna porta, compresa la permanenza in Italia. Sulle tracce del nigeriano anche Manchester United e Chelsea.