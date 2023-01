Dalla Francia - Rischio Leeds per il Napoli: gli inglesi accelerano per Ounahi

Il Leeds si candida ad essere una delle grandi protagoniste di questo mercato invernale in Premier.

Il Leeds si candida ad essere una delle grandi protagoniste di questo mercato invernale in Premier. Ad un passo dall'intesa con l'Hoffenheim per Georginio Rutter (costo totale dell'operazione 30 milioni di euro), i Peacocks hanno intenzione di affondare anche per Azzedine Ounahi, centrocampista rivelazione del Marocco al Mondiale e trattato con insistenza anche dal Napoli. Secondo il portale specializzato francese Footmercato, gli inglesi avrebbero addirittura già formulato una prima offerta all'Angers.