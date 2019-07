Dalla Francia, Rovera: "Non solo Pépé, al Napoli piace anche un altro del Lille"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Simone Rovera, giornalista dell'emittente francese RMC Sport: "Pepè del Lille piace a tanti, ma nessuno si è presentato con un'offerta seria e gli 80 milioni chiesti rappresentano probabilmente una cifra troppo alta e il club se ne renderà conto. Il giocatore da mesi ha annunciato la sua partenza. Pepè ha qualità, ma le ha espresse in una squadra che gioca in un certo modo e lo ha fatto in una sola stagione per cui credo che il Lille debba abbassare le pretese e se così fosse, anche le italiane entrerebbero in gioco. Il Napoli è interessato al calciatore, ma piacciono diversi giocatori del Lille: non solo Pepè, il club azzurro è stato interessato anche a Celik che però non è in vendita".