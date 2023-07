Dalla Francia - Saint-Maximin nella lista del Napoli: piace molto a Garcia

Al-Ahli è attualmente in trattativa con il Newcastle per Allan Saint-Maximin. Un'offerta verbale vicina a 25mln di euro e un'offerta contrattuale con uno stipendio compreso tra 12 e 15 milioni. L'esterno è anche sulla lista del Napoli, se Lozano dovesse partire. Rudi Garcia lo apprezza molto. Anche Jesper Kaarlson dell'AZ à nella lista del Napoli. A riferirlo su Twitter è stato il giornalista di Footmercato, Santi Aouna.

🚨️️🇫🇷 #PL |



◉ Al-Ahli is currently in talks with Newcastle for Allan Saint-Maximin. A verbal offer close to €25m and a contractual offer with a salary of between €12m and €15m.



◉ On Napoli's list if Lozano leaves. Rudi Garcia appreciates him a lot.



◉ Jesper Kaarlson…