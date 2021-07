Dalla Francia - Seguito dal Napoli, su Mandava piomba la Roma: la richiesta del Lille

Secondo BeFoot, la Roma, a caccia di alternative per la fascia sinistra dopo il grave infortunio a Spinazzola, sarebbe sulle tracce del terzino del Lille Reinildo Mandava. Il club francese chiede 15 milioni per il giocatore, che però ha un contratto in scadenza nell'estate 2022: la società giallorossa proverà di conseguenza ad abbassare le richieste per il suo cartellino. Il giocatore è seguito in Italia anche dal Napoli.