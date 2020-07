Dalla Francia - Sfuma la pista Gabriel per il Napoli: ecco chi è in pole per il difensore

Niente da fare per il difensore del Lille Gabriel. A riportare la notizia di mercato è il portale francese Foot Sur 7 che racconta di una trattativa bloccata tra il Napoli e il Lille. L'Everton ora è in pole per il difensore brasiliano avendogli già presentato un'offera. Secondo i media francesi l'affare si evolverà in maniera rapida data la conoscenza del club di Ancelotti delle pretese del Lille.