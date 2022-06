Dalla Francia - Un'altra italiana offre più del Milan per Renato Sanches: chi tra Napoli, Inter e Juve?

Non viene evidenziato chi tra Juventus, Inter e Napoli sta provando a soffiare il portoghese al Milan, ma offrirebbe più milioni rispetto al club di Cardinale.

© foto di PhotoViews

Altri ostacoli per la chiusura dell'affare tra Milan e Lille per Renato Sanches. Il centrocampista sembrava vicinissimo a vestire la maglia rossonera ma l'inserimento del PSG ha cambiato le tempistiche e forse anche il potenziale esito della trattativa. Nelle ultime ore, secondo Le Parisien, si sarebbe inserita anche un'altra società italiana che disputerà la Champions nel corso della prossima stagione. Non viene evidenziato chi tra Juventus, Inter e Napoli sta provando a soffiare il portoghese al Milan, ma offrirebbe più milioni rispetto al club di Cardinale.