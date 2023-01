Dalla Georgia - Il nuovo Kvara passa alla Dinamo Batumi: la strategia del Napoli

In Georgia si fa un gran parlare di Giorgi Kvernadze, designato come l'erede di Khvicha Kvaratskhelia.

In Georgia si fa un gran parlare di Giorgi Kvernadze, designato come l'erede di Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane talento classe 2003, che sembra essere già finito nel mirino di Giuntoli, si è appena trasferito alla Dinamo Batumi. Su Twitter il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze scrive: "Kvernadze giocherà nella Dinamo Batumi. Se la sua prestazione sarà buona, non è da escludere il suo trasferimento al Napoli. Vediamo cosa succede. Voglio un georgiano in più al Napoli".