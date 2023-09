Dalla Georgia, Mamukadze: "Ho visto Kvara tranquillo sul contratto, per ora gli va bene com'è"

Nina Mamukadze, giornalista georgiana, ha parlato della sconfitta della Georgia contro la Spagna e in particolar modo di Khvicha Kvaratskhelia

Nina Mamukadze, giornalista georgiana, ha parlato della sconfitta della Georgia contro la Spagna e in particolar modo di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto Kvara recentemente e mi è parso tranquillissimo, ha confermato le parole dell'agente e del padre, a lui per ora vanno bene le attuali condizioni contrattuali. I sette gol dalla Spagna? Di certo non è colpa di Kvaratskhelia, ma di tutta la squadra".