Dalla Germania - Bayern, si insiste per Osimhen: è l'obiettivo dell'estate

La punta centrale è l'obiettivo principale del Bayern Monaco per la prossima stagione

L'ultimo nome in ordine cronologico è Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. Al momento non è stata avanzata alcuna offerta ufficiale e non è da escludere che i bavaresi non debbano cedere un giocatore per avere il tesoretto. L'indiziato principale a partire è Serge Gnabry, anche se l'addio di Nagelsmann e l'arrivo di Tuchel potrebbe cambiare gli scenari.