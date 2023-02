Dalla Germania - Dahoud lascerà il Borussia Dortmund a zero: ci pensa il Napoli per l'estate

Mahmoud Dahoud non rinnoverà il suo contratto col Borussia Dortmund. Ne parlano dalla Germania

Mahmoud Dahoud non rinnoverà il suo contratto col Borussia Dortmund. Ne parlano dalla Germania. Il 27enne centrocampista tedesco, al Dortmund dal 2017, andrà via a parametro zero e tra i club interessati come scrive Ruhr Nachrichten c'è anche il Napoli oltre al Milan e Leicester per questa ghiotta occasione a parametro zero. In passato il Borussia chiedeva 18 milioni ma a questo punto il giocatore si svincolerà molto presto.