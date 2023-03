Dalla Germania - Dahoud occasione a costo zero: anche il Napoli tra le squadre interessate

Mahmoud Dahoud sarà una delle grandi occasioni a costo zero per l'estate

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mahmoud Dahoud sarà una delle grandi occasioni a costo zero per l'estate, visto che il Borussia Dortmund ha già deciso e annunciato che non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno prossimo. Secondo Sky Sport Deutschland ci sarebbero addirittura dieci società già interessate, di cui tre della nostra Serie A: i club sulle sue tracce sono Arsenal, Atletico Madrid, Leicester, Betis, Siviglia, Fenerbahce, Galatasaray e le tre italiane Milan, Napoli e Roma.