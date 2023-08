Dalla Germania: Demme verso l'Hertha, diventerà subito il capitano della squadra

Non convocato per la sfida di domani a Frosinone, Diego Demme è ai margini in attesa della cessione.

