Dalla Germania - Elmas già dal 2 gennaio in ritiro invernale col Lipsia in Spagna

Eljif Elmas è ormai un nuovo giocatore del Lipsia, manca solo l'annuncio ufficiale.

TuttoNapoli.net

Eljif Elmas è ormai un nuovo giocatore del Lipsia, manca solo l'annuncio ufficiale. Il macedone sostituirà lo svedese Forsberg, partito per la MLS. Il centrocampista nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche a Monaco e presto si unirà alla squadra tedesca. Stando a quanto rivelato da Kicker, già il 2 gennaio Elmas si unirà al ritiro invernale del Lipsia in programma al La Manga, in Spagna.

