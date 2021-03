Dalla Germania - Koulibaly prima scelta del Bayern: in estate pronto l'assalto

Il Bayern Monaco fa sul serio per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli: il senegalese è stato messo in cima alla lista della spesa dei bavaresi per l'estate, quando i Campioni d'Europa perderanno Alaba. Lo rivela la Bild. Il centrale è tornato in squadra dopo la squalifica scontata nella sfida al Sassuolo.