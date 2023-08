Dalla Germania - Lindstrom è ancora a Francoforte, oggi potrebbe volare verso Napoli

Il danese dell'Eintracht Francoforte pare essere sempre più vicino al Napoli e sulla questione arrivano conferme importanti dalla Germania.

© foto di Federico Titone

Ore decisive per il futuro di Jesper Lindstrom. Il danese dell'Eintracht Francoforte pare essere sempre più vicino al Napoli e sulla questione arrivano conferme importanti dalla Germania. Il portale BILD E. Frankfurt riferisce come il calciatore sia ancora in Germania in queste ore, ma nei programmi pare ci sia un volo verso Napoli già in giornata".