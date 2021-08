Dalla Germania - Lotta a tre per Zakaria: c'è anche il Napoli

Il Napoli è in corsa per Denis Zakaria. Secondo quanto riportano fonti della Bild, il centrocampista del Borussia Monchengladbach sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal. A contendeere il mediano ai Gunners sarebbe proprio il Napoli e la Roma di Mourinho.

TRUE ✅ @Arsenal @SpursOfficial @Everton are in talks for a transfer of Denis Zakaria (24/ @borussia). Competitors from Italy: @OfficialASRoma and @en_sscnapoli