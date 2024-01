Dalla Germania: "Mangala-Napoli, affare da 35mln ma il Nottingham chiede di più"

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A IL FROSINONE TORNA ALLA VITTORIA: RESTITUITA AL CAGLIARI LA RIMONTA DELL’ANDATA (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Frosinone batte Cagliari 3-1 (0-1) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21/a giornata del campionato di Serie A. Per i ciociari a segno Mazzitelli (64'), Soulé (75') e Kaio Jorge (95'). Sardi a segno con Sulemana... (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Frosinone batte Cagliari 3-1 (0-1) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21/a giornata del campionato di Serie A. Per i ciociari a segno Mazzitelli (64'), Soulé (75') e Kaio Jorge (95'). Sardi a segno con Sulemana...