Dalla Germania: "Nome nuovo se parte Demme, Giuntoli su Jashari"

C'è la fila per Ardon Jashari, il centrocampista svizzero del Lucerna che ha saputo mettersi in mostra nell'ultimo Mondiale in Qatar

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è la fila per Ardon Jashari, il centrocampista svizzero del Lucerna che ha saputo mettersi in mostra nell'ultimo Mondiale in Qatar. E secondo Sky Deutschland tra gli interessati ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti: se, infatti, Diego Demme dovesse decidere di lasciare gli azzurri a gennaio, il club potrebbe tornare a pensare al mercato per sostituire numericamente il centrocampista e quello di Jashari è un profilo che piace.